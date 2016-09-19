Осло, 19 сентября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Первокурсники высших учебных заведений Норвегии продемонстрировали слабую подготовку по математике, заявили в Норвежском математическом совете. Об этом сообщает Dagbladet.

geralt Математические формулы

Совет провел исследование, в котором принял участие 5491 первокурсник из 19 университетов и институтов Норвегии. Участникам предстояло выполнить задания на уровне начальной школы.

В общей сложности правильно студентам удалось решить чуть более половины заданий, хотя всем им предстоит набрать по меньшей мере 60 учебных баллов (эквивалентных так называемым кредитам в европейской системе перевода и накопления баллов) по математике в ходе их обучения.

Только 52,8% заданий были решены правильно, что лучше, чем в 2013 году, когда срез знаний показал 50,8% правильных ответов. По словам главы Норвежского математического совета Брюнйульфа Оврена, результат этого года все же по-прежнему неудовлетворительный.

«Наконец, виден какой-то прогресс, а результаты вернулись на показатели 2001 года. Однако хочется рвать на голове волосы от того, что студенты по-прежнему не могут справиться более чем с половиной заданий», — отметил он.

В тестирование входит приблизительно 20 заданий, которые являются так называемыми «базовыми задачами», фигурирующими в тестированиях с начала 1982 года. Как подчеркнул Оврен, членам совета запрещено давать примерные задания, однако он привел образец такой задачи.

Так, задание, с которым справилось только 46% учащихся в этом году, было следующим: в школе учится 135 девочек и 114 мальчиков. Каков процент учеников — девочки? Сложность тестирования особенно невысока, и в принципе его можно выполнит любой, кто учился в школе.

«В идеальном мире количество правильных ответов учащихся должно было бы составлять 100%. Однако я был рад, если бы ученики показали такой же уровень, как и 90-е», — отметил он.

Задания в тестировании не сложнее, чем те, с которыми новоиспеченные студенты, должны были сталкиваться в начальной и средней школе.

«Мы стремимся проследить подготовку по математике у новых студентов из года в год. Целью исследования является понять, что происходит в математическом образовании в начальной и средней школах. Мы видим, что остается, по сути, в головах у учащихся после занятий математикой», — добавил он.

Наилучшие показатели продемонстрировали учащиеся на таких направлениях, как гражданское строительство, математический анализ и гражданская экономика, тогда как другой конец спектра заняли учащиеся, выбравшие такие направления, как учитель начального образования и экономика.

Также исследование показало, что бывшие абитуриенты, пришедшие непосредственно из средней школы, продемонстрировали значительно лучшие результаты, чем более старшие первокурсники.

Если в 1984 году с задачей с девочками и мальчиками — которая решается так: 135: 250×100 = 54% — справилось 84% учащих, то в 2016 году правильное решение смогли найти только 46%. Хуже всего с ней справились будущие преподаватели и экономисты. Так, только 20% учащихся педагогических институтов и 27% экономистов правильно решили задачу. Лучше всего ответили будущие работники гражданского строительства, число правильных ответов среди которых достигло 66%.