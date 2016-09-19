Новосибирск, 19 сентября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. По факту задержки авиарейса «Новосибирск — Сочи» из-за неисправности системы отбора воздуха проводится проверка. Об этом сообщает в понедельник, 19 сентября, Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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Решение о задержке пассажирского рейса было принято 18 сентября представителями авиакомпании «Глобус», которой принадлежит воздушное судно.

«18 сентября ООО «Глобус» в аэропорту «Толмачево» задержан вылет рейса №3321 сообщением «Новосибирск-Сочи» в связи с выявленной в ходе предполетного осмотра технической неисправностью воздушного судна Boeing 738», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после ремонта воздушное судно вылетело в пункт назначения. Резервный самолет авиакомпанией не предоставлялся.

«Продолжительность задержки рейса составила 03 часа 36 минут (плановое время вылета — 18.09.2016 в 07−45 часов, фактическое время вылета — в 11−21 час)», — говорится в сообщении.

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