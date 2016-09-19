Москва, 19 сентября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. В России хакеры с опытом «работы» оказались официально востребованы: 16 сентября Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор РФ) опубликовала объявление о вакансии программиста с навыками обхода систем компьютерной безопасности. Соответствующее объявление выложено на сайте Superjob.ru.

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В объявлении указаны требования к программисту: «С навыками обхода систем компьютерной безопасности, высшее образование, опыт работы более 5 лет, знание российского и международного права в сфере защиты персональных данных, опыт работы в сфере информационной безопасности, программирования и «white hat», опыт работы «black-hat» приветствуется, готовность выполнять задания на всей территории РФ, готовность к заграничным командировкам».

В должностные обязанности программиста будут входить поиск и извлечения данных, которые скрыты в сторонних компьютерных сетях, контроль над каналами HTTP/HTTPS, FTP, E-mail, IM, P2P, защита сервера IDS DOS. Также специалист должен будет не допускать утечку информации и разрабатывать программу технической поддержки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил: известно, что Россия выступает за борьбу с киберпреступностью. Москва всегда приглашала международные организации к взаимодействию по противостоянию киберпреступности.