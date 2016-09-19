Калининград, 19 сентября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Депутатом городского Совета Калининграда становится бывшая киноактриса Александра Яковлева, известная телезрителям по таким фильмам, как «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александра Яковлева в фильме «Экипаж»

По данным системы «ГАС-выборы», в горсовет прошли все шесть партий, участвовавшие в выборах. «Единая Россия» получает 33%, ЛДПР — 19%, КПРФ — 17%. Далее идут «Патриоты России» с 13% голосов, «Справедливая Россия» (9%). Замыкает список «Яблоко» с 5,7% голосов.

Все эти партии преодолели 5-процентный барьер, и теперь их депутаты будут работать в представительном органе местного самоуправления самого западного областного центра России.

Региональной ячейкой «Яблока» руководит Александра Яковлева, которая и возглавляет партийный список на выборах в горсовет Калининграда. В 2012 году она уже принимала участие в политической борьбе — на выборах мэра Калининграда — и получила 3,8% голосов.

Несколько лет назад Яковлева заявляла о своих губернаторских амбициях. Это произошло во время телешоу «Наедине со всеми» с ведущей Юлией Меньшовой. «У меня была возможность уехать в Германию, жить там, но я никуда не уеду из Калининграда, я же губернатором там буду. Я тридцать лет к этой цели иду, и я её достигну, ― сказала тогда Яковлева. ― Я хочу на примере маленького, крохотного региона показать, что можно сделать в России».

Александра Яковлева стала знаменитой в СССР после фильма «Экипаж», где впервые в советском кинематографе (1979 год) была показана постельная сцена с непосредственным участием 22-летней актрисы.