Белгород, 19 сентября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. В Белгородской области КПРФ и ЛДПР с большим отрывом идут за «Единой Россией» на выборах в Госдуму по одномандатным округам и по единому региональному округу, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Партия «Родина» набрала 1,2% голосов, «Коммунисты России» — 1,9%, «Партия пенсионеров» — 1,7%, «Единая Россия» — 54,6%, ЛДПР — 13,7%, КПРФ — 14,8%, «Справедливая Россия» — около 7% голосов. «Зеленые», «Гражданская платформа», ПАРНАС, «Партия роста», «Гражданская сила», «Яблоко» и «Патриоты России» не смогли набрать по региону и одного процента голосов.

В одномандатном округе №75 первым стал единоросс Сергей Боженов (52,82%), за ним следуют справедливоросс Юрий Селиванов (12,28%) и кандидат от КПРФ Валерий Шевляков (9,76). В округе №76 лидирует единоросс Андрей Скоч (72,96%), за ним следуют представитель КПРФ Станислав Панов (9,51%) и представитель ЛДПР Константин Климашевский (5,43%).

В Белгородской области 18 сентября голосовали за депутатов Госдумы седьмого созыва. Явка на 18:00 составила 54,72%. Предыдущие выборы в Госдуму состоялись в 2011 году. Явка избирателей по Белгородской области составила 75,5%. «Единая Россия» набрала 51,2% голосов, КПРФ — 22,4%, «Справедливая Россия» — 11,6%, ЛДПР — 9,6%.