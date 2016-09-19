Комиссия ООН просит ЕС предоставить данные о беженцах
Женева, Швейцария, 19 сентября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Комиссия ООН по расследованию ситуации в Сирии призвала европейские страны разрешить комиссии опросить вновь прибывших сирийских беженцев, чтобы задокументировать новые случаи военных преступлений, т.к. опросить беженцев становится все сложнее, сообщает 19 сентября Reuters.
«Мы обращаемся к странам ЕС, которые приняли на своей территории вновь прибывших сирийских беженцев, чтобы они предоставили нам доступ к беженцам и устранили все барьеры, препятствующие нашей работе», — сказал председатель комиссии ООН по расследованию ситуации в Сирии Паулу Пинейро.
Напомним, комиссия ООН по расследованию ситуации в Сирии — это независимая группа специалистов, созданная пять лет назад.
Данная комиссия заявила, что она составила секретный список подозреваемых, принадлежащих к противоборствующим сторонам в Сирии, которые осуществили военные преступления или преступления против человечности.