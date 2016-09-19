Москва, 19 сентября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. С 22 сентября в отношении поставок продовольственных товаров из Египта вводятся ограничения. Речь идет о продукции высокого фитосанитарного риска, сообщает 19 сентября Россельхознадзор.

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Глава ведомства Сергей Данкверт направил руководителю службы по карантину и защите растений Египта Ибрахиму Ахмеду Имбаби письмо, в котором напомнил о неоднократном информировании египетской стороны о нарушениях фитосанитарных требований при поставках продовольственных товаров.

Данкверт пояснил, что, несмотря на настоятельные просьбы, меры по обеспечению фитосанитарной безопасности растительной продукции, поставляемой в Россию, приняты не были. В частности, за истекший период 2016 года выявлено 47 случаев поставки в Россию зараженной вредителями растительной продукции.

С целью обеспечения фитосанитарной безопасности территории России Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз в страну «продукции высокого фитосанитарного риска происхождением Арабская Республика Египет». Ограничение вступает в силу 22 сентября 2016 года.