Москва, 19 сентября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), рассмотрев проект поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек», подготовила отзыв, в котором изложен ряд замечаний: основное касается нововведения по проведению предпродажной обязательной психолого-педагогической экспертизы игрушек (инициированы Казахстаном), пишет газета «Известия».

Alexas_Fotos Barbie

Согласно отзыву АИДТ, что в проекте проправок не прописаны должным образом «критерии риска, влияющие на нравственно-эмоциональное благополучие детей». То есть не берётся в расчёт тот факт, что на территории Евразийского экономического союза проживают дети с разными религиозными и национальными особенностями. В качестве примера приводится игрушка Barbie: эта кукла «носит» европейскую одежду, которая для многих мусульман является слишком открытой.

Издание отмечает, что ввести обязательную психолого-педагогическую экспертизу предложило министерство национальной экономики Казахстана. Цель — предотвратить провоцировании детей к агрессии при покупке игрушки. В частности, будут запрещены игрушки, «провоцирующие игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием, вызывающие нездоровый интерес к сексуальным проблемам».

Уточняется, что производители детских товаров члены АИДТ, предвидят негативные экономические последствия нововведений. Эта экспертиза увеличит цены на игрушки.

20% удорожания будет вызвано самим проведением проверки товаров, ещё 30% — за счёт отодвигания срока выпуска: экспертизу нужно будет проходить в течение какого-то времени. В итоге, до 40% игрушек из сегмента с низкой стоимостью перейдёт в высокий.