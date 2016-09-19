Тверская область: «ЕР» не смогла получить одобрение более 50% избирателей
Тверь, 19 сентября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. «Единая Россия» получила поддержку большинства избирателей Тверской области, пришедших 18 сентября на избирательные участки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК.
По Тверскому округу «Единая Россия» набрала 42,13%, ЛДПР — 16,6%, КПРФ — 14,95%, «Справедливая Россия» — 11,4%.
«Родина» получила 2,43%, «Коммунисты России» — 2,08%, «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 2,44%, «Зеленые» — 0,8%, «Гражданская платформа» — 0,17%, ПАРНАС — 0,81%, Партия роста — 1,17%, «Гражданская сила» — 0,14%, «Яблоко» — 2,19%, «Патриоты России» — 0,39%. Среди одномандатников большинство получила депутат Госдумы РФ шестого созыва от «Единой России» Светлана Максимова — 35,91%.
По Заволжскому округу «Единая Россия» набрала 47,91%, ЛДПР — 16,09%, КПРФ — 15,45%, «Справедливая Россия» — 8,09%.
«Родина» получила 1,44%, «Коммунисты России» — 2,26%, «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 2,13%, «Зеленые» — 0,72%, «Гражданская платформа» — 0,17%, ПАРНАС — 0,74%, Партия роста — 0,94%, «Гражданская сила» — 0,15%, «Яблоко» — 1,58%, «Патриоты России» — 0,4%. Среди одномандатников победил единоросс, депутат Госдумы Владимир Васильев, набрав 53,13%.
По уточненным данным явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 39,5%.
Выборы в Госдуму состоялись по смешанной системе: половину из 450 мест займут депутаты, избранные по спискам (их зарегистрировали 14 партий), половину — кандидаты по одномандатным округам. На территории Тверской области таких округов образовано два — Тверской (№ 179) и Заволжский (№ 180). По одномандатным округам в Твери регистрацию сумели пройти 16 кандидатов, все они выдвинуты партиями. Четверо кандидатов являются действующими депутатами Госдумы шестого созыва.