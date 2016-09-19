Тверь, 19 сентября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. «Единая Россия» получила поддержку большинства избирателей Тверской области, пришедших 18 сентября на избирательные участки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК.

Дмитрий Загорский ИА REGNUM «Единая Россия»

По Тверскому округу «Единая Россия» набрала 42,13%, ЛДПР — 16,6%, КПРФ — 14,95%, «Справедливая Россия» — 11,4%.

«Родина» получила 2,43%, «Коммунисты России» — 2,08%, «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 2,44%, «Зеленые» — 0,8%, «Гражданская платформа» — 0,17%, ПАРНАС — 0,81%, Партия роста — 1,17%, «Гражданская сила» — 0,14%, «Яблоко» — 2,19%, «Патриоты России» — 0,39%. Среди одномандатников большинство получила депутат Госдумы РФ шестого созыва от «Единой России» Светлана Максимова — 35,91%.

По Заволжскому округу «Единая Россия» набрала 47,91%, ЛДПР — 16,09%, КПРФ — 15,45%, «Справедливая Россия» — 8,09%.

«Родина» получила 1,44%, «Коммунисты России» — 2,26%, «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 2,13%, «Зеленые» — 0,72%, «Гражданская платформа» — 0,17%, ПАРНАС — 0,74%, Партия роста — 0,94%, «Гражданская сила» — 0,15%, «Яблоко» — 1,58%, «Патриоты России» — 0,4%. Среди одномандатников победил единоросс, депутат Госдумы Владимир Васильев, набрав 53,13%.

По уточненным данным явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 39,5%.

Выборы в Госдуму состоялись по смешанной системе: половину из 450 мест займут депутаты, избранные по спискам (их зарегистрировали 14 партий), половину — кандидаты по одномандатным округам. На территории Тверской области таких округов образовано два — Тверской (№ 179) и Заволжский (№ 180). По одномандатным округам в Твери регистрацию сумели пройти 16 кандидатов, все они выдвинуты партиями. Четверо кандидатов являются действующими депутатами Госдумы шестого созыва.