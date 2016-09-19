Москва, 19 сентября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил журналистам 19 сентября, что невысокая явка избирателей на выборах в Госдуму в Москве может быть связана с прохладной погодой.

Винсент Ван Гог. Осень.1888

По его словам, 18 сентября были проливные дожди и холод. «Я думаю, что сыграла погода в первую очередь», — сказал Горбунов, комментируя явку на выборах — в Москве она составила 35,18%.

В Москве по итогам обработки 94,94% бюллетеней. На первом месте — партия «Единая Россия», за нее проголосовали 37,55% избирателей.