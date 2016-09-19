Анкара, 19 сентября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Президент Турции Тайип Эрдоган планирует обсудить кризис в Сирии и Ираке, борьбу с терроризмом и попытку военного переворота 15 июля в своей речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН на этой неделе, сообщает 19 сентября Reuters.

Флаг ООН

Глава Турции сообщил журналистам перечень вопросов, которые он поднимет в своей речи на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, на пресс-конференции перед отъездом из Стамбула.

Напомним, среди главных вопросов, которые будут обсуждаться на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, будут затронуты кризис в Сирии и миграционный кризис в ЕС.