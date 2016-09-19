Астрахань, 19 сентября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В Астраханской области на выборах в Госдуму РФ седьмого созыва на второе место после «Единой России» вышла «Справедливая Россия». По данным на 9:00 19 сентября, партия власти в регионе набирает 41,95%, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные на сайте ЦИК РФ.

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Первоначальные лидеры избирательной гонки оказались на третьем и четвертом местах. «Справедливая Россия» заручилась поддержкой 44,3 тыс. избирателей или 17,18%. За КПРФ свои голоса отдали 37,2 тыс. человек или 14,46%, за ЛДПР — 34,5 тыс. избирателей (13,4%).

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В пределах от 1% до 3% набирают «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость» и партия «Родина».

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Астраханской области состоялись выборы депутатов в Государственную думу Российской Федерации, в думу Астраханской области шестого созыва и муниципальные органы власти. Явка на 18:00 составила 31,06%.

Напомним, пять лет назад, когда жители Астраханской области выбирали депутатов шестого созыва Госдумы РФ, победу также одержала «Единая Россия» — 60,17%, на втором месте оказалась «Справедливая Россия» — 14,46%, КПРФ — 13,26%, ЛДПР — 8,33%, «Патриоты России», «Яблоко» и «Правое дело» — менее 1%.