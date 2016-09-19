Москва, 19 сентября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. С конца августа по настоящее время среди населения г. Эльбистан провинции Кахраманмарш (Турция), зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Общее число пострадавших составляет более 32 тыс. человек, сообщили в Роспотребнадзоре.

geralt Кишечная палочка

В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что фактором передачи явилась водопроводная вода. В настоящее время турецкими специалистами проводится комплекс противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе обеспечение населения бутилированной водой.

Роспотребнадзор обращает внимание российских туристов на ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в Турции и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок. Кроме того, туроператорам рекомендовано предупреждать туристов о неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

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Как сообщало ИА REGNUM 30 июня 2016 года российским президентом был подписан указ, отменяющий запрет на чартерные авиарейсы в Турцию, а правительство России 28 августа постановило отменить ограничения на чартеры в эту страну. Первый после перерыва чартерный авиарейс из России в Турцию отправился 3 сентября из аэропорта «Шереметьево».