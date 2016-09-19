Ереван, 19 сентября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» набрала 63% голосов на избирательном участке в посольства России в Армении. После обработки всех 1300 бюллетеней за «Единую Россию» проголосовало 821 человек, за КПРФ 101, за ЛДПР — 89, «Справедливую Россию» — 66.

«Яблоку» отдали голоса 50 избирателей, за «Коммунистов России» — 35, за партии «Родина» и «Российская партия пенсионеров» — по 32, за Партию народной свободы — 24, за партию «Зелёные» — 22, за Партию Роста — 20, за «Патриотов России» — 10%.

Для выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на территории Армении были открыты избирательные участки в посольстве России в Армении в Ереване, в консульстве Российской Федерации в Гюмри, а для российских военнослужащих на территории соответствующих воинских частей было сформировано четыре дополнительных избирательных участка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после подсчета 90% протоколов на выборах в Государственную думу «Единая Россия» сохранила лидерство, получив 54,21% голосов, у КПРФ — 13,53%, у ЛДПР — 13,28%, у «Справедливой России» — 6,19%.

Остальные партии не преодолевают 5-процентный барьер.

По данным ЦИКа, выборы в Госдуму прошли при низкой явке, которая составила порядка 48%. В Москвы и Санкт-Петербурга на избирательные участки пришли менее 30% избирателей.