Москва, 19 сентября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем оружейников работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В своей поздравительной телеграмме Путин подчеркнул приоритетное внимание государства развитию ОПК и разработке новейших образцов вооружения.

По словам главы государства, граждане РФ гордятся «многими поколениями российских оружейников, которые испокон веков славились своим талантом, смекалкой, мастеровитостью, творческим подходом к делу».

Путин выразил уверенность, что мощный интеллектуальный, научно-технический потенциал отрасли, профессиональные традиции и опыт, накопленный предшественниками, позволят обеспечить обороноспособность страны и укрепить лидерство продукции России на мировых рынках военной техники.