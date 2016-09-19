Бишкек, 19 сентября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Российские сверхзвуковые дальние бомбардировщики Ту-22М3, принимающие участие в международных антитеррористических учениях «Мирная миссия — 2016», успешно поразили учебные цели на полигоне в Киргизии, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Alex Beltyukov Ту-22М3

По легенде учений, разведка выявила позиции незаконных вооруженных формирований в районе полигона «Эдельвейс». Для нанесения ударов по условному противнику использовались 250-килограммовые бомбы.

«Самолеты Воздушно-космических сил России действуют совместно с оперативно-тактической и армейской авиацией государств ШОС, которая ранее была переброшена в Киргизию на аэродромы «Кант» и «Чолпон-Ата», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бомбардировщики Ту-22М3 прибыли в Киргизию из Новосибирской области. Учения «Мирная миссия-2016», начавшиеся 15 сентября, будут завершены 21 сентября.