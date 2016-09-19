Новосибирск, 19 сентября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который возглавлял региональный список КПРФ по Новосибирской и Томской областям на выборах в Государственную думу, решил остаться на посту градоначальника и отказаться от думского мандата. Об этом Локоть заявил журналистам сегодня, 19 сентября. Свой мандат он передаст следующему кандидату. Скорее всего, это будет Вера Ганзя, потому что «насчёт Александра Абалакова есть нюансы», подчеркнул мэр.

Анна Алябьева ИА REGNUM Мэр Новосибирска решил отказаться от мандата

«По результатам голосования удовлетворения, мне кажется, не может быть ни у кого. Потому что при явке в 30% избирать парламент страны… Легитимность, прямо скажем, ниже 50%. Это повод серьезно задуматься, прежде всего, властям предержащим, областному правительству, мэрии, всем нам, почему такая активность. Избиратели, особенно в городе, предпочли проблемы предстоящей зимы, заготовки продуктов питания, поехали на свои огороды, чем участвовать в голосовании по выборам Госдумы», — цитирует «Континент Сибирь» Локтя.