Москва, 19 сентября, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Итоги парламентских выборов в России не окажут на позиции рубля заметного влияния. После обработки 90% протоколов первое место остается за «Единой Россией», как и ожидалось. За партию власти проголосовали более 54% граждан РФ. Основная интрига этих выборов в Госдуму тоже уже разрешилась: второе место принадлежит КПРФ, которая обгоняет ЛДПР с минимальным отрывом. Подсчет оставшихся бюллетеней сделает картину более ясной, но в общем и целом ситуация уже ясна.

ИА REGNUM Рубль

Российская валюта спокойно восприняла утренние новости относительно итогов парламентских выборов. Инвесторы больше внимания уделяют нефтяной динамике и решению рейтингового агентства S&P улучшить прогноз по суверенному рейтингу РФ. Доллар США на открытии отступал, к настоящему времени за американскую валюту дают 64,98 руб. (-0,2%).

Сегодняшние торги пара доллар/рубль проведет в диапазоне 64,80−65,35. Сопротивление на 65,35 рубля с точки зрения технического анализа выглядит довольно гибким, но сил у покупателей не много. Вполне возможно, что рынки будут ждать среды, когда завершится заседание ФРС США, чтобы получить на руки все факты.

С сегодняшнего дня, 19 сентября, размер ключевой ставки в России составляет 10% годовых. Так решил 16 сентября Центробанк РФ. Отечественные банки займутся пересмотром ставок по кредитным продуктам в сторону снижения, но процесс будет медленным и не слишком заметным.