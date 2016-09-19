Москва, 19 сентября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ готовят итоговый отчет по работе избирательной кампании, сообщила на заседании 19 сентября глава комиссии ЦИК РФ Элла Памфилова. Она отметила, что документ будет передан президенту РФ Владимиру Путину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Итоги выборов

«Ему делать выводы о том, как некоторые руководители безобразничали на всем протяжении этой кампании», — заявила Памфилова.

При этом глава ЦИК поблагодарила за работу в день выборов все избирательные комиссии в регионах.

«Многие комиссии в регионах кардинально изменили свою работу, у них появился такой шанс и они им воспользовались», — добавила она.

Читайте также: Уровень прозрачности избирательной комиссии очень высокий — Памфилова

В России прошли выборы в Госдуму РФ VII созыва. Оглашены предварительные итоги голосования.