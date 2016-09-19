Пермь, 19 сентября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. В Пермском крае на 11:00 по местному времени (09:00 мск) посчитано 90% бюллетеней по выборам в Государственную думу РФ. На это же время, по предварительным данным, средняя явка на выборах составила 35,27%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По состоянию на утро 19 сентября в одномандатном округе № 58 (Пермский) побеждает сенатор Игорь Шубин, набравший более 50% голосов избирателей. На втором месте — Ольга Рогожникова (ЛДПР) с 10,3%.

В округе № 59 (Чусовской) лидирует Алексей Бурнашов с более чем 50% голосов. Со значительным отставанием от него идет элдэпээровец Евгений Сивцев с 13,5%.

В округе № 60 (Кунгурский) депутат Законодательного собрания Дмитрий Скриванов, тоже единоросс, получил свыше 50%. На втором месте здесь представитель ЛДПР Алексей Золотарев, набравший около 13% голосов.

В округе № 61 (Кудымкарский) 42,3% набрал сопредседатель регионального штаба ОНФ Дмитрий Сазонов. Следом за ним идет представитель ЛДПР Татьяна Каменских с 15,6% голосов.

Учитывая значительный разрыв во всех четырех одномандатных округах Пермского края между первыми и вторыми местами, даже при подсчете всех голосов ситуация кардинально не изменится. Это означает, что избранными депутатами по всем одномандатным округам выборов в Госдуму станут только представители «Единой России».