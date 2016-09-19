Барнаул, 19 сентября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Пока Алтайкрайизбирком досчитывает последние голоса избирателей, одно можно сказать точно: явка на выборы-2016 была меньше той, что регион показал в 2011 году. Напомним, 5 лет назад в избирательной кампании приняли участие 52,46% избирателей. А, по предварительным итогам новых выборов, процент явки едва подобрался к 40% голосов.

коллаж Выборы в Алтайском крае

По мнению председателя Алтайской краевой избирательной комиссии Ирины Акимовой, вчерашний уровень явки можно оценивать по-разному, но очевидно, что избиратели в этот раз продемонстрировали рост гражданской отвественности. «При общении с избирателями я, знаете, в меньшей степени слышала фразы «А зачем я пойду на выборы, — там уже все решено» и тому подобные», — пояснила она.

«Не стыдно» за явку и представителю Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Дмитрию Вовчуку, наблюдавшему за ходом выборов в регионе.

«За эту явку не будет стыдно. Что же касается явки, то это общероссийский тренд — идет снижение. К сожалению, давно в прошлом 60, 70 и более процентов явка», — отметил Дмитрий Вовчук в ходе пресс-конференции, организованной «Сибирской медиагруппой».

А вице-губернатор Виталий Снесарь, объясняя, почему явка в Алтайском крае в этом году ниже, чем на выборах в Госдуму и АКЗС в декабре 2011 года, обозначил журналистам два фактора: прекрасная погода и пик уборки урожая.

«Каждый такой погожий день — это четверть миллиона тонн урожая, поэтому каждый такой день, по сути, «кормит» зимний день», — констатировал чиновник.

«Избирательная кампания была скучной: одни (кандидаты) предпочли сэкономить на креативных технологах и обойтись «как-то так», другие (избиратели) либо убежденно не верили, либо не успели понять, во что или в кого стоит поверить. В общем, всем не хватило времени, денег и идей», — такое мнение высказал в интервью «Нашим Новостям» алтайский политолог Константин Лукин. По его словам, большинство кандидатов «не успели зацепить, слишком поздно начали агитационную кампанию».

По итогам подсчета 93% голосов, представители партии «Единая Россия» лидируют на выборах депутатов Государственной Думы по всем четырем одномандатным избирательным округам в Алтайском крае. Победителями стали: Даниил Бессарабов (36,76% голосов избирателей), Виктор Зобнев (30,7% голосов), Александр Прокопьев (36,35%), Иван Лоор (40,42% голосов).

По партспискам единороссы тоже получили наибольший процент голосов избирателей: за партию власти отдали голоса более 245 тысяч человек, или 35%. На втором месте — ЛДПР — 141 тысяча голосов избирателей (выше 20%), на третьем — КПРФ — более 123 тысяч голосов избирателей (17,5%). Далее следуют: «Справедливая Россия», за которую проголосовали более 98 тысяч избирателей Алтайского края (13,97%), Коммунистическая партия «Коммунисты России», получившая 26 тысяч избирателей (3,74%).

Менее 2% проголосовали за «Яблоко», «Партию пенсионеров», «Родину», — менее 1% голосов — за «Партию роста», «Зелёных», «Парнас», «Патриотов России», «Гражданскую платформу», и «Гражданскую силу».

На получение депутатских мест в Алтайском краевом Законодательном Собрании претендуют четыре избирательных объединений, в их числе партия «Единая Россия» (почти 34% голосов), ЛДПР (21,25%), КПРФ (21,09%), «Справедливая Россия» (17,43%). Партия «Яблоко» не набирает необходимый 5-процентный проходной барьер — (3,09%).

В сравнении с предыдущей избирательной кампанией, ситуация изменилась не намного. Напомним, на выборах 2011 года по голосованию за партии итог был следующим: ЕР — 39,81%; КПРФ — 25,4%; СР — 15,96%; ЛДПР — 16,56%. Правда, как было уже сказано, явка составила 52,46%. Другие партии (на тот момент всего было действовало 7 политических партий) участие не принимали.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае накануне выбирали депутатов Госдумы и краевого парламента — Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС). Также в регионе состоялись более мелкие избирательные кампании.

Если на всех одномандатных округах в Госдуму единороссам удалось заполучить своих кандидатов, то в местный парламент по одномандатным округам реализовать все свои амбиции партии власти не удалось: два мандата получили справедливороссы и один — представитель ЛДПР. Всего одного процента голосов не хватило, чтобы стать депутатом единственному самовыдвиженцу в АКЗС молодому промышленнику и сыну первого вице-губернатора — Александру Локтеву. Он уже прокомментировал случившееся в социальной сети.

«К сожалению мне не удалось выиграть на прошедших выборах, уступив с минимальным преимуществом чуть более одного процента одному из партийных кандидатов. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал и верил в меня», — отметил Александр Локтев. Своему сопернику (медику, кандидату от «СР» Павлу Шумихину) он пожелал плодотворной работы в депутатском корпусе, а также — «не подвести избирателей».

Помимо представителей ОБСЕ, за ходом единого дня голосования в Алтайском крае наблюдали два представителя в составе Миссии от СНГ — Жаныбек Шаянбаев и Ерсаин Набиев. Эти наблюдатели присутствовали на открытии участковой избирательной комиссии № 22, затем проследили за ходом голосования на 39 и 41 избирательных участках в Барнауле.

«В процессе нашего присутствия на избирательных участках мы не заметили никаких нарушений. Во время наблюдения за ходом голосования мы отметили для себя новшество, которое в крае используется с 2011 года — комплекс обработки избирательных бюллетеней. Это открытый процесс, при котором сохраняется демократичность, каждый человек учитывается и вносится в протокол», — поделился своими наблюдениями Жаныбек Шаянбаев.

Хорошего мнения об организации избирательной кампании придерживается и уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин. Он заявил, что присутствие в регионе наблюдателей, представляющих как структуры гражданского общества в нашей стране, так и международных наблюдателей, необходимо не только для дополнительного подтверждения легитимности результатов избирательной кампании.