Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2016, 10:51 — ИА Регнум.

Футболисты «Ростова» не смогли победить в южном дерби, уступив «Краснодару» со счетом 1:2. Причем желто-синие контролировали ход матча и вели всю игру, но в последние минуты два мяча залетели в ворота Сослана Джанаева. Один из голов был забит с пенальти. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 19 сентября.

fc-rostov.ru ФК «Ростов» на тренировке

«Очень сложно комментировать такой матч. Знали, что соперник хорошо работает с мячом. Все-таки это один из лучших клубов России в комбинационном плане. Планировали держать «Краснодар» подальше от наших ворот, но не получилось. Проиграли много борьбы, единоборств. Хозяева часто перехватывали мяч, а наши замены игру не усилили», — прокомментировал главный тренер желто-синих Иван Данильянц.

Наставник отметил, что первый матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА не мог не сказаться на состоянии игроков. «Ростов» не смог восстановиться после «Баварии» и уступил в матче седьмого тура РФПЛ.

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Отметим, что у жёлто-синих достаточно плотный график в сентябре. Многие игроки сыграли за свои сборные, некоторые футболисты покинули команду, затем состоялся матч с мюнхенским клубом 13 сентября. Уже 21 сентября на стадионе «Арена Химки» дружина Данильянца встретится с «Динамо» в рамках матча 1/16 Кубка России.