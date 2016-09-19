Петропавловск-Камчатский, 19 сентября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки на митинге в центре Петропавловска-Камчатского поблагодарил всех избирателей, которые 18 сентября пришли на участки и проголосовали, а также призвал все партии к плодотворной работе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Читайте также: После обработки всех протоколов на Камчатке назвали имя депутата ГосдумыПо словам Владимира Илюхина, камчатцы сделали выбор в пользу «Единой России» и курса президента, но отметил, что эта победа накладывает на партию власти дополнительную ответственность.

«Люди оказали доверие, проголосовали за выбранный нами курс. А это значит, что все мы должны работать с еще большей отдачей», — сказал губернатор, который выступил «паровозом» для местного отделения «ЕР» на этих выборах.

При этом было отмечено, что должен быть услышан каждый голос, в том числе и отданный оппозиционным партиям. «Каждый голос заслуживает внимания и уважения, и мы всегда открыты для конструктивного диалога. Я хочу обратиться к представителям других партий — баталии закончились, и нам всем нужно засучить рукава и продолжить работу во благо Камчатки и России», — отметил Илюхин.

Председатель регионального парламента Валерий Раенко, перебравшийся на новый срок по одномандатному округу, отметил, что теперь у Камчатки есть два представителя в Госдуме.

«Мы впервые имеем двух депутатов в Госдуме. Как и прежде, у нас большинство в Законодательном собрании. Камчатцы выбрали стабильность и поступательное развитие региона», — сказал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму по одномандатному округу победу одержал единорос, глава Петропавловска-Камчатского Константин Слыщенко. Кроме того, в нижней палате российского парламента остается и Ирина Яровая, которая позиционирует себя, как депутат от Камчатки, где она выросла.