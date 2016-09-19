Москва, 19 сентября, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Такие факторы как депрессия, лишний вес, привычка к курению, низкий уровень образования и диабет пагубно влияют на способности памяти, к такому выводу пришли специалисты, опросившие более 18 тыс. человек, передает телеканал «360».

jarmoluk Память

Как выяснили ученые, пятая часть опрошенных в возрасте от 18 до 99 лет страдает от проблем с памятью. При этом чем старше человек, тем чаще он жалуется на свою память. Подробно изучив образ жизни участников исследования, эксперты установили, что таким недугам, как болезнь Альцгеймера и старческое слабоумие, зачастую предшествуют ожирение, никотиновная зависимость и диабет. Кроме того, низкий уровень образования и депрессия также негативно отражаются на способностях мозга.

По мнению ученых, чтобы уберечь себя от ухудшения памяти, людям стоит заботиться о своей голове, предохраняя ее от травм. Также необходимо избавиться от вредных привычек и повышать уровень своих знаний.