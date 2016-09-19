Тамбов, 19 сентября, 2016, 10:38 — ИА Регнум. По предварительным данным на 9 утра 19 сентября, партии «Родина» и «Справедливая Россия» получают места в Тамбовской областной думе, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт регионального избиркома.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Билборд избирательной комиссии Тамбовской области

«Справедливая Россия», список которой возглавлял лидер Сергей Миронов, набрала 5,1% голосов, что позволило занять ей пятое место. Партия «Родина» под предводительством Романа Худякова, пользовавшегося поддержкой экс-главы Тамбова и руководителя регионального отделения Максима Косенкова, смогла стать четвертой с результатом в 5,61%.

Первое, второе и третье места разделили «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Безусловным лидером стала «Единая Россия». За партийный список, который возглавлял губернатора Александр Никитин, проголосовало 67% избирателей. За КПРФ проголосовали 11,42% жителей региона, принявших участие в выборах. Третье место получила ЛДПР, которая на выборах также воспользовалась знаменитостью своего лидера Владимира Жириновского. Партия набрала 8,4% голосов.

При этом во всех 25 одномандатных округах Тамбовской области победу одерживают представители «Единой России».

ИА REGNUM напоминает, что выборы в Тамбовскую областную думу состоялись 18 сентября. Всего было представлено почти 400 кандидатов, более ста из которых — одномандатники.

На предыдущих выборах в региональный парламент «Единая Россия» набрала более 65% голосов. КПРФ оказалась на втором месте с результатом 18,1%, ЛДПР — на третьем (7,2%). Четвертое место заняла «Справедливая Россия» с результатом 5,7%.