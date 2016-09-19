«Родина» и «СР» предварительно проходят в Тамбовскую облдуму
Тамбов, 19 сентября, 2016, 10:38 — ИА Регнум. По предварительным данным на 9 утра 19 сентября, партии «Родина» и «Справедливая Россия» получают места в Тамбовской областной думе, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт регионального избиркома.
«Справедливая Россия», список которой возглавлял лидер Сергей Миронов, набрала 5,1% голосов, что позволило занять ей пятое место. Партия «Родина» под предводительством Романа Худякова, пользовавшегося поддержкой экс-главы Тамбова и руководителя регионального отделения Максима Косенкова, смогла стать четвертой с результатом в 5,61%.
Первое, второе и третье места разделили «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Безусловным лидером стала «Единая Россия». За партийный список, который возглавлял губернатора Александр Никитин, проголосовало 67% избирателей. За КПРФ проголосовали 11,42% жителей региона, принявших участие в выборах. Третье место получила ЛДПР, которая на выборах также воспользовалась знаменитостью своего лидера Владимира Жириновского. Партия набрала 8,4% голосов.
При этом во всех 25 одномандатных округах Тамбовской области победу одерживают представители «Единой России».
ИА REGNUM напоминает, что выборы в Тамбовскую областную думу состоялись 18 сентября. Всего было представлено почти 400 кандидатов, более ста из которых — одномандатники.
На предыдущих выборах в региональный парламент «Единая Россия» набрала более 65% голосов. КПРФ оказалась на втором месте с результатом 18,1%, ЛДПР — на третьем (7,2%). Четвертое место заняла «Справедливая Россия» с результатом 5,7%.