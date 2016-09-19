Москва, 19 сентября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. В день выборов депутатов в Госдуму РФ на горячую линию ЦИК РФ поступило 620 обращений, заявила 19 сентября глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«В основном по вопросам разъяснения законодательства», — уточнила она. По ее словам, 356 обращений были связаны с работой избирательных комиссий.

Она также добавила, что по письменным обращениям предполагается около 500 обращений. «Сейчас наступает период, когда все недовольны результатами выборов. Они могут прийти к нам и высказать свои недовольства», — резюмировала глава ЦИК.

Согласно данным ЦИК на табло от 10:30 19 сентября, за партию «Единая Россия» проголосовало 54,28%; за КПРФ — 13,45%; за ЛДПР — 13,24%.