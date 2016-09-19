Москва, 19 сентября, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Банк России 19 сентября отозвал лицензии у трех банков — московских «Росинтербанка» и «Финансово-Промышленного Банка» (АКБ «ФИНПРОМБАНК), и у Регионального коммерческого банка («РКБ») (Ульяновская область), говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Финпромбанк» потерял лицензию в связи с неспособностью кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Ульяновский «РКБ» не исполнял законодательство в сфере борьбы с отмыванием доходов.

Лицензия «Росинтербанка» отозвана в связи с нарушением законов, регулирующих банковскую деятельность, и неадекватной оценкой рисков — это привело к полной утрате собственных средств кредитной организации.

Вкладчики банков, в том числе индивидуальные предприниматели, получат выплату страхового возмещения в стопроцентном размере остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. В банки назначены временные администрации.

По состоянию на 1 сентября 2016 года «Росинтербанк» занимал 68-е место в банковской системе РФ по величине активов, АКБ «ФИНПРОМБАНК» — 94-е, РКБ — 404-е. Всего с начала 2016 года лицензий лишились 66 банков, в 2015-м — 93 банка.