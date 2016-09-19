Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2016, 10:32 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону состоялся молодёжный форум «Ростов-2016. Команда в действии!». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по молодежной политике Ростовской области, с первого дня молодые люди, принимавшие участие в многодневном мероприятии, погрузились в атмосферу общения с известными и уважаемыми людьми, интересных занятий и увлекательных лекций.

фото предоставлено комитетом по молодежной политике Ростовской области Встреча в губернаторами

«В противодействии наркомании в молодежной среде важную роль играют профилактические мероприятия, направленные не на лечение наркозависимых, а прежде всего на предупреждение и предотвращение наркомании среди молодежи», — прокомментировал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Владимир Бабин.

В рамках плана реализации государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» проводятся мероприятия, направленные на профилактику наркомании и иных асоциальных проявлений в молодежной среде.

В рамках форума, в первый образовательный день беседу под лозунгом «Тихий Дон — здоровье в каждый дом!» с представителями смен «Молодые бизнесмены и работающая молодёжь» и «Спорт и волонтёрство» провела министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Обсуждался важный вопрос — участие и помощь молодёжи в организации мероприятий, посвящённых борьбе с наркозависимостью. Глава ведомства привела статистику, рассказала о проектах с участием молодежи.«Проблема употребления наркотиков существует во всём мире. Ещё тридцать лет назад в нашей стране умалчивали об этом вопросе. Сегодня в современном обществе, где правят демократия и равенство, у граждан есть права. И одно из самых важных, по моему мнению — право на здоровый образ жизни», — отметила министр.

Замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ по области, начальник отдела взаимодействия с органами власти, организации оперативно-профилактических операций и административной практики управления, подполковник полиции Александр Ганжа и замначальника отдела Галина Сагайдачная провели лекцию «Участие молодежи в профилактической работе проводимой правоохранительными органами».

Участники форума узнали о программах, которые помогают бороться с негативными явлениями в молодежной среде. Так, особенностью общественной организации «Ростов без наркотиков» является наставническая работа воспитанников и выпускников центров с вновь прибывшими и членами их семей, оказанием им моральной поддержки и примера. Формируется не только стойкое отвращение к наркотикам и алкоголю, но и новый набор жизненных приоритетов, включающий здоровый образ жизни, семейные ценности, служение обществу.

В рамках молодежного форума, на который съехались молодые люди со всего Южного федерального округа и Ставрополья, его участники смогли пообщаться сразу с четырьмя главами субъектов РФ — губернатором Ростовской области Василием Голубевым, главой Республики Калмыкии Алексеем Орловым, губернатором Астраханской области Александром Жилкиным и губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Ребята пообщались в открытом диалоге, предлагали свои идеи и инициативы. Встреча проходила в формате «вопрос-ответ», которую моделировал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Владимир Бабин.