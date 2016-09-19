Тбилиси, 19 сентября, 2016, 10:22 — ИА Регнум. «Единое национальное движение», лидером которого остается экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, сделало бесстыдство своей главной религией и увлечено этим бесстыдством. Об этом в интервью грузинскому еженедельнику «Квирис палитра» («Палитра недели») заявил грузинский поэт Давид Маградзе, в свое время активно поддержавший организаторов «революции роз», а позднее разочаровавшийся в них.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Одесса

По информации Давида Маградзе, «националы» (так в Грузии именуют Саакашвили и его соратников по ЕНД) получили Одесскую таможню взамен за войну с Россией.

«Кто-нибудь видел, чтобы представителя потерпевшего в своей стороне поражение на выборах, «проехавшего» и уличенного в системных преступлениях правительства увезли в другую страну и без выборов назначили в правительство?!» — вопрошает поэт.

По его словам, «националы» своими псевдопатриотическими глупыми действиями ввели в страну «оккупационные войска», а в награду за это получили Одесскую таможню.