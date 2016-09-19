Мадрид, 19 сентября, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес, ставший автором гола в ворота «Эспаньола» в матче четвертого тура чемпионата Испании, поделился своими впечатлениями от прошедшего «поединка».

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«Чувствую себя хорошо, — цитирует Родригеса «Чемпионат». — Думаю, они играли хорошо, а мы где-то могли действовать лучше, но, думаю, результат справедливый».

При этом спортсмен добавил, что у него отличные отношения с Зинедином Зиданом (главный тренер) и товарищами по команде.

«Вы можете видеть, что мы единое целое, — говорит Родригес. — «Реал» хочет продолжать побеждать и бить рекорды. Один уже есть — 16 побед в Примере подряд. Я всегда хотел быть здесь, и я буду бороться, чтобы остаться здесь навсегда».

Напомним, «Реал» (Мадрид) на выезде выиграл у «Эспаньола» в матче четвёртого тура чемпионата Испании. Итоговый счет — 2:0.

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