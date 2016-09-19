Москва, 19 сентября, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Из 300 тысяч заявленных наблюдателей на участках находились 264 тысячи. Об этом сегодня, 19 сентября, заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Уже обработано более 93% протоколов, что позволяет нам перейти к предварительным итогам выборов», — сказала она.

Памфилова также поблагодарила всех членов избирательной комиссии за добросовестный труд. Говоря о явке на выборах, глава ЦИК отметила «явка как явка».

«Исходя из процента обработанных протоколов за «Единую Россию» проголосовали 25 млн 750 тыс. 218 избирателей — это 54%. КПРФ и ЛДПР, как говорится, идут ноздря в ноздрю. За КПРФ отдали голоса 6 млн 379 тыс. 944, за ЛДПР — 6 млн 280 тыс. 897, за «Справедливую Россию» — 2 млн 926 тыс. 408 избирателей», — привела цифры Памфилова.

Читайте также: Серьезных изменений ожидать уже не приходится — Глава ЦИК