За «Единую Россию» проголосовали около 26 млн избирателей — Памфилова
Москва, 19 сентября, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Из 300 тысяч заявленных наблюдателей на участках находились 264 тысячи. Об этом сегодня, 19 сентября, заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Уже обработано более 93% протоколов, что позволяет нам перейти к предварительным итогам выборов», — сказала она.
Памфилова также поблагодарила всех членов избирательной комиссии за добросовестный труд. Говоря о явке на выборах, глава ЦИК отметила «явка как явка».
«Исходя из процента обработанных протоколов за «Единую Россию» проголосовали 25 млн 750 тыс. 218 избирателей — это 54%. КПРФ и ЛДПР, как говорится, идут ноздря в ноздрю. За КПРФ отдали голоса 6 млн 379 тыс. 944, за ЛДПР — 6 млн 280 тыс. 897, за «Справедливую Россию» — 2 млн 926 тыс. 408 избирателей», — привела цифры Памфилова.
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