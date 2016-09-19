Калуга, 19 сентября, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва в Калужской области состоялись. Об этом 19 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя избирательной комиссии Калужской области Виктора Квасова. По состоянию на 9:00 мск обработано почти 100% бюллетеней.

Фото пресс-службы Избирательной комиссии Калужской области Глава калужского облизбиркома Виктор Квасов

По предварительным данным в выборах приняли участие 341 тысяча 340 человек. Явка избирателей региона составила 43,08% от общего числа граждан, включенных в списки избирателей. Это на 11% меньше, чем на думских выборах в декабре 2011 года, когда в области проголосовало более 57% от общего количества избирателей. 18 сентября 2016 года наиболее высокую явку показали избиратели Износковского райна — более 72%. В Калуге явка в среднем составила около 35%, в Обнинске — 36%. Это наиболее низкий результат по явке избирателей в Калужской области.

Среди политических партий у «Единой России» — 46% голосов избирателей. На втором месте ЛДПР — 17,4%, У КПРФ-16%, а у «Справедливой Росии» — 6,2%. Остальные партии в Калужской области не преодолели 5% барьер. На муниципальных выборах победила партия «Единая Россия».

По региональным избирательным округам победу также одержали единороссы. В Калужском одномандатном избирательном округе №99 представитель партии «Единая Россия», заместитель губернатора области Александр Авдеев набрал 4б, 7% голосов. В Обнинском одномандатном избирательном округе №100 также единоросс, председатель «Калужского землячества» Геннадий Скляр получил 45,4%. Ближайшие конкуренты — представители КПРФ отстают более чем в два раза.