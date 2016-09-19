Москва, 19 сентября, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Попытки нефти марки Brent восстановиться не увенчались успехом. Давление оказывал прогноз МЭА о том, что дисбаланс проса и предложения может быть устранен лишь к середине 2017 года. И на этом фоне, по мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, даже ожидания договоренностей о заморозке объемов добычи на встрече в Алжире утрачивают свою значимость.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На предстоящей неделе нефть попадет под влияние долларового фактора. Если ФРС США все же не решится на повышение ставки, что вполне возможно, учитывая неоднозначность опубликованной статистики, американская валюта окажется под давлением. И это то, что позволит котировкам Brent вернуться в район уровня 48,30 долларов за баррель», — пояснила Рогова.

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«Кроме того, надо следить за данными по коммерческим запасам и объемам добычи в США. Рост показателей будет оказывать на нефть давление. Таким образом, по Brent на предстоящей неделе может сформироваться диапазон 45,00 — 48,30», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 сентября, нефтяные цены перешли к уверенному росту после снижения в ходе предыдущих торгов. Так, цена ноябрьского контракта на нефть Brent к 07:50 мск выросла на $0,76 (1,7%) — до $46,53 за баррель. Котировка фьючерса на нефть WTI с поставкой в октябре увеличилась на $0,79 (1,8%) — до $43,82 за баррель.