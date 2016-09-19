Москва, 19 сентября, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Рубль прошлую неделю завершил снижением к доллару, что неудивительно, принимая во внимание падение котировок нефти. По мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, на предстоящей неделе российская валюта на фоне отсутствия собственных катализаторов в большей степени будет ориентироваться на динамику нефти и доллара.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Если Федрезерв все же не станет повышать ставку, это поможет российской валюте немного укрепиться. Но, скорее всего, существенно ниже уровня 64,50 пара USD/RUB снизиться не сможет», — считает Рогова.

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«Дело в том, что следующая неделя будет периодом «после выборов». И рынок может всерьез опасаться, что рубль, наконец, отпустят после того, как поддерживали его стабильность, дабы не нагнетать ситуацию перед днем голосования», — пояснила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 19 сентября Центробанк РФ понизил официальные курсы валют. Так, доллар США понизился на 23 копейки до 64,99 рубля, евро упал на 19 копеек до 73,02 рубля. Цена на нефть повысилась до $46,42 за баррель.