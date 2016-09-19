Москва, 19 сентября, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику, хотя в целом не проявляет высокой активности, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. Валюта ослабла к доллару и немного укрепилась к евро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары и рубль

«В ближайшей перспективе рубль продолжит осциллировать вокруг отметки 65 рублей, а уклон котировок будет зависеть от динамики Brent. По данным Baker Hughes, число действующих буровых увеличилось еще на две единицы, до 416 штук, а Ливия в минувшие выходные заявила, что не намерена замораживать объемы добычи нефти до тех пор, пока не достигнет уровня производства нефти до как минимум 1,6 млн баррелей в сутки», — пояснил Ковалев.

«В начале новой недели два этих фактора могут усилить давление на черное золото и, как следствие, позволить доллару закрепиться над отметкой в 65 рублей», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 19 сентября Центробанк РФ понизил официальные курсы валют. Так, доллар США понизился на 23 копейки до 64,99 рубля, евро упал на 19 копеек до 73,02 рубля. Цена на нефть повысилась до $46,42 за баррель.