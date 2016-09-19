Новосибирск, 19 сентября, 2016, 09:49 — ИА Регнум. В Новосибирске 229 пассажиров рейса авиакомпании «Роял флайт» девятый час ждут вылета чартерного рейса N 8565 в Бангкок (Таиланд), сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

tolmachevo.ru Аэропорт Толмачево. Новосибирск

На рейс зарегистрировано 229 пассажиров, из них шестеро — дети. Самолет должен был вылететь по расписанию 19 сентября в 4:05, вылет перенесен из-за технической неисправности Boeing. По предварительным данным, у самолета неисправен руль.

Пассажиры находятся на территории аэропорта, они обеспечены напитками и горячим питанием. Предварительное время вылета — 13:30 по местному времени.

Ранее 18 сентября в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске на три с половиной часа был задержан вылет рейса N3321 «Новосибирск-Сочи» авиакомпании «Глобус».

Причиной задержки также стала техническая неисправность: в ходе предполетного осмотра была выявлена неисправность системы отбора воздуха «Боинг 738». По факту инцидента проводит проверку Новосибирская транспортная прокуратура.