Москва, 19 сентября, 2016, 09:48 — ИА Регнум. На территории сквера на Хамовническом Валу в Москве найдено тело молодой девушки с признаками насильственной смерти, сообщают 19 сентября «Вести».

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На данный момент правоохранителям удалось установить, что погибшая родилась в 1996 году и проживала в Москве на Дмитровском шоссе. Предположительно, она стала жертвой ограбления — при ней не было обнаружено ни сумочки, ни ценных вещей. На теле в области шеи обнаружено колото-резаное ранение.

Девушку нашел местный житель, гулявший с собакой, уточняет Life.ru. Мужчина вызвал на место происшествия экстренные службы. По факту убийств авозбуждено уголовное дело, расследование продолжается.