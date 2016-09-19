Тула, 19 сентября, 2016, 09:47 — ИА Регнум. 84,17% набрал исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин на выборах главы региона, состоявшихся 18 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии.

Управление пресс-службы и протокола аппарата правительства Тульской области Алексей Дюмин празднует победу на губернаторских выборах

Олег Лебедев от КПРФ набрал 7,53% голосов, Олег Веселов от «Коммунистов России» — 3,41%, Николай Огольцов от «Партии пенсионеров за справедливость» — 2,92%.

На данный момент подсчитано 100% протоколов.

В последний раз прямые выборы главы региона проводились 15 лет назад — в 2001 году. Тогда состоялось два тура: явка в первом составила 50,14%, а во втором — 39,13%. Победителем стал коммунист Василий Стародубцев с результатом во втором туре в 71,44%.