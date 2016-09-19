Москва, 19 сентября, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Осталось обработать порядка 7% протоколов, заявила на заседании 19 сентября глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«В целом мнение центральной избирательной комиссии, что серьезных принципиальных изменений ожидать уже не приходится, и фактически картина — она уже довольна ясная и определенная», — сообщила Памфилова.

Она добавила, что предварительные результаты выборов в Госдуму стали для членов ЦИК неожиданностью.

Комментируя явку на избирательных участках Памфилова заявила: «Явка как явка».

18 сентября состоялись выборы депутатов в Госдуму РФ VII созыва.