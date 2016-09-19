Канберра, 19 сентября, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Австралийский консорциум выиграл торги на аренду порта Мельбурн, крупнейшего контейнерного и грузового порта страны за $7,3 млрд сроком на 50 лет, сообщает 19 сентября France Presse.

portstrategy.com Порт Мельбурн

В австралийский консорциум входят такие крупные компании, как Queensland Investment Corporation и Global Infrastructure Partners. Правительство штата Виктория, где расположен самый крупный грузовой порт страны, первоначально планировало получить от аренды порта около $4,5 млрд.

«Договор аренды, на сумму свыше $7,3 млрд, говорит о том, что участники торгов проявляют сильный интерес и придают огромное значение самому крупному грузовому порту страны», — заявил представитель правительства штата.

Более 3 тыс. судов ежегодно входят в порт Мельбурн, он стал последним морским активом Австралии, предназначенным для приватизации.