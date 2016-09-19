Рязань, 19 сентября, 2016, 09:38 — ИА Регнум. По итогам выборов в Госдуму в Рязанской области места в парламенте занимают представители партии «Единая Россия», передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт ЦИКа. В одномандатных округах победили действующие депутаты Госдумы Андрей Красов (округ №156) и Елена Митина (№157).

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Андрей Красов набрал по итогам обработки 99,82% протоколов 49,19% голосов. Елена Митина, уже по окончательным результатам, получила 48,26%.

На вторых местах оказались представители КПРФ. Галина Гнускина в округе №156 набрала 14,68%, а Владимир Федоткин (№157) — 16,07%. На третьем месте ЛДПР. Юрий Кравченко, который боролся за победу в округе №156, набрал 12,68%, а его коллега Александр Шерин — 14,1%.

Немного другая ситуация с результатами голосования за политические партии в Рязанской области. Здесь «Единая Россия» также победила, причем даже с большим результатом. Так, в округе №156 партия набрала 55,56% голосов, в округе №157 — 53,57%. А вот второе место досталось представителям ЛДПР (в округе №156 — 14,41%, в округе №157 — 15,62%). Коммунистам приходится довольствоваться пока только третьим местом. В округах они получили от 13,56% до 14,42%. Пятипроцентный барьер в округе №156 преодолела «Справедливая Россия», набрав тут 5,07%. В округе №157 повторить результат не удалось — здесь партия набрала только 4,94%.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов Госдумы состоялись 18 сентября. В Рязанской области явка существенно упала по сравнению с 2011 годом. По данным на 18:00, на избирательные участки пришли 36,5% избирателей. В 2011 году к этому моменту проголосовали уже 48,15% избирателей.

Также в единый день голосования состоялись дополнительные выборы в Рязанскую областную думу. В них победил представитель «Единой России» Евгений Баранкин.