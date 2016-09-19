Кострома, 19 сентября, 2016, 09:36 — ИА Регнум. В Костромской области на выборах в Госдуму по федеральному списку и по одномандатному округу лидирует «ЕР», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК. На втором месте, отставая не так уж сильно, идут представители КПРФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В избирательном округе №107 с результатом 36,55% на первое место вышла «Единая Россия». Далее идут КПРФ (21,50%), ЛДПР (18,94%), «Справедливая Россия» (8,06%). «Родина» набрала 2,61%, «Коммунисты России» — 3,15%, Партия пенсионеров — 2,31%, Партия роста — 1,32%, «Яблоко» — 1,76%. «Зеленые», «Гражданская платформа», ПАРНАС, «Гражданская сила» и «Патриоты России» не смогли набрать в Костромской области даже одного процента голосов.

В одномандатном округе обработано 99% бюллетеней. Лидирует единоросс Алексей Ситников (38,17%), следом за ним идут коммунист Валерий Ижицкий (24,49%) и представитель ЛДПР Руслан Федоров (9,91%).

В единый день голосования 18 сентября в регионе работало 600 избирательных участков. Костромичи голосовали за депутатов Госдумы седьмого созыва, депутата Костромской областной думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №107, а также за представителей органов местного самоуправления муниципальных образований. К 18:00 явка составила 35,53% от общего числа избирателей.

За два часа до окончания выборов проголосовали 192 тыс. 329 избирателей. Самыми активными оказались жители Галичского района Костромской области — там проголосовали 43,36% избирателей. Неохотнее всех на выборы шли жители города Шарья — там до участков дошли всего 29,17% избирателей.