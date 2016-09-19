Южно-Сахалинск, 19 сентября, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Предварительные итоги голосования подвели на Сахалине. Приявке 34,71% лидером выборной гонки оказался действующий депутат Госдумы «единоросс» Георгий Карлов с 41,72% голосов. За парламентария проголосовали 55 239 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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«Турнирную» таблицу продолжила коммунистка Светлана Иванова с 25,64% голосов — 33 950 сахалинцев. Далее идет Дмитрий Флеер от ЛДПР. Ему удалось набрать 11,41% голосов — 15 106 человек. На четвертом месте — Эдуард Таран — кандидат от «Справедливой России» — 4,06% (5 377 избирателей).

Менее 5% взяли Александр Зенкин («Коммунисты России») — 4,05%, Вениамин Пак от «Яблока» — 3,43%. Еще меньше набрал Алексей Григоренко (Партия «Родина») — 3,20%, Ирину Репину от «Патриотов России» поддержали только 2,02% избирателей.

Произошли изменения в городской Думе Южно-Сахалинска. Спикер Сергей Дмитриев покинул пост в понедельник, 19 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа. Уход с должности председателя он объяснил семейными обстоятельствами. При этом Сергей Дмитриев остается действующим депутатом Городской Думы на неосвобожденной основе.