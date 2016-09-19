Каракас, 19 сентября, 2016, 09:34 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил по окончании саммита Движения неприсоединения о возможном соглашении между странами — производителями нефти по стабилизации цен на нефть, сообщает телеканал Venezolana de Televisión.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

По его словам, страны-экспортеры, входящие и не входящие в ОПЕК, «близки к заключению соглашения для стабилизации ситуации на рынке». Мадуро выразил надежду, что о соглашении, которое позволит «повысить и стабилизировать цены на нефть, будет объявлено в сентябре.

Цены на нефть марки Brent отреагировали ростом на заявление Мадуро. К 9:25 мск баррель североморской смеси Brent с поставкой в ноябре вырос на 1,591% до $46,51. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI к этому времени прибавили 1,848% и составили $43,84 за баррель.

Напомним, Международный энергетический форум, на котором могут пройти переговоры о заморозке уровня добычи нефти, пройдет в Алжире 26—28 сентября. Инициаторами заморозки выступают Венесуэла, Кувейт и Эквадор.