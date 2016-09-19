Магас, 19 сентября, 2016, 09:31 — ИА Регнум. В Ингушетии подвели итоги голосования по федеральному избирательному округу на выборах в Госдуму РФ седьмого созыва. На 08:00 лидером в выборной гонке стала партия «Единая Россия», которая набрала 72,41% голосов избирателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы 2016

Как сообщили ИА REGNUM 19 сентября в Центризбиркоме, преодолели 5%-ный барьер еще две партии: «Справедливая Россия» — 9,57% и КПРФ — 5,65%.

Остальные партии, участвовавшие в выборах, набрали менее 5% голосов избирателей: «Родина» — 3,85%, «Патриоты России» — 2,20%, «Партия Роста» — 2,14%, ЛДПР — 1,65%.

Еще семь партий набрали менее одного процента голосов избирателей: «Зеленые» — 0,88%,"Гражданская сила» — 0,54%, «Гражданская платформа» — 0,22%,"Коммунисты России» и «Яблоко» — по 0.20%, «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 0,11%, «ПАРНАС» — 0,06%.

Напомним, на выборах в Госдуму предыдущего созыва в 2011 году «Единая Россия» в Ингушетии победила, набрав 90,96% голосов избирателей. Результаты остальных партий: КПРФ — 2,94%, «Справедливая Россия» — 2,32%, «Правое дело» — 1,5%, «Яблоко» — 0,77%, ЛДПР — 0,41%, «Патриоты России» — 0,25%. Явка на выборах составила более 88%.