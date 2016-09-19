Берлин, 19 сентября, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Партия канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС), которая набрала менее 18% голосов избирателей на выборах в региональный парламент Берлина, показала наихудший для себя результат за всю историю голосования. Об этом сообщает Deutschе Welle.

welt.de Ангела Меркель

«Обнародованы официальные предварительные результаты выборов в региональный парламент, — говорится в сообщении. — СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) набирает 21,6% голосов избирателей, ХДС — 17,6%, «Левые» — 15,6%, «зеленые» — 15,2%, АдГ («Альтернатива для Германии») — 14,2%, СвДП — 6,7%».

Таким образом, правящая коалиция СДПГ и ХДС теряет большинство в парламенте. В предыдущем составе парламента Берлина были представлены СДПГ (46 мест), ХДС (39 мест), партия «Зеленые» (29), партия «Левых» (19), Пиратская партия (15) и один беспартийный депутат.

Отмечается, что социал-демократам после провальных результатов Христианско-демократического союза теперь придется создавать новую коалицию, чтобы сохранить способность принимать ключевые решения. Наиболее реальным эксперты видят объединение социал-демократов с «левыми» и «зелеными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в региональный парламент Берлина состоялись в воскресенье, 18 сентября. В выборах участвовали 927 кандидатов из 21 партии. По итогам голосования в парламент Берлина прошли 6 партий.

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