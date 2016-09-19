Чебоксары, 19 сентября, 2016, 09:22 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам обработки 75% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах в Госдуму и Госсовет «уверенно лидирует» «Единая Россия». Остальные партии «расположились с заметным отставанием». «В целом кардинально ситуация уже не поменяется», — заявил журналистам сегодня, 19 сентября, глава ЦИК Чувашии Александр Цветков, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его мнению, выборы «были конкурентные», «без споров на избирательных участках не обходилось». Но при этом жалобы «носили больше процедурный характер и не имели значения для определения волеизъявления избирателей».

ИА REGNUM Глава ЦИК Чувашии Александр Цветков

Руководитель Центризбиркома республики сообщил, что по партийным бюллетеням «как по Госдуме, так и по Госсовету уверенно лидирует список кандидатов, выдвинутый партией «Единая Россия»: где-то порядка 52−53%. «Остальные партии расположились с заметным отставанием, где-то в диапазоне от 10 до 15%. Это «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР», — сказал Цветков.

Говоря об одномандатных округах на выборах в Госдуму, он сообщил, что к настоящему времени в Чебоксарском округе (№38) «ситуация предельно ясная». «С большим перевесом лидирует Черкесов Леонид Ильич от партии «Единая Россия». Все остальные, в том числе и Шурчанов, и Николаев, сильно отстали. Намного запутаннее ситуация в 37-м округе, Канашском. Там долгое время лидировал Капитонов Александр Петрович, кандидат от «Партии роста». И вот под самое утро его настиг и обогнал Аксаков Анатолий Геннадьевич, кандидат от «Справедливой России». Сейчас отрыв уже достаточно большой в голосах, и в процентах он уже немаленький. Тенденция идёт на увеличение этого разрыва. Скорее всего, так и останется на первом месте», — отметил глава ЦИК Чувашии.

Отметим, по данным системы ГАС «Выборы» по итогам обработки 75,6% бюллетеней в Чебоксарском одномандатном округе наибольшее число голосов набрал единоросс Леонид Черкесов (49,73%), на втором месте — коммунист Валентин Шурчанов (11,32%), на третьем — справоросс Олег Николаев (10,7%). В Канашском одномандатном округе по итогам обработки 89,54% избирательных протоколов лидером является справоросс Анатолий Аксаков (29,67%), далее идут Александр Капитонов от «Партии роста» (22,36%) и коммунист Григорий Данилов (13,27%).

На выборах в Госсовет по всем одномандатным округам пока лидируют единороссы. «Причём ситуация очень разная. Где-то действительно очень большой отрыв, и уже практически всё ясно. Где-то борьба идёт серьёзная, и ещё теоретически может ситуация поменяться. Особенно это касается городов Новочебоксарск, Винокуровский округ, и пары округов в городе Чебоксары».

«Выборы были конкурентные, поэтому большое количество было наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса. Всего по республике это порядка 6 тыс. человек. Эта цифра, сопоставимая с количеством членов избирательных комиссий всех уровней. Поэтому понятно, что без споров на избирательных участках не обходилось. Были некоторые жалобы. Но в целом можно констатировать, что все жалобы носили больше процедурный характер и не имели значения для определения волеизъявления избирателей. В целом кардинально ситуация уже не поменяется», — уверен Александр Цветков.

По предварительным данным, явка составила 61,8%. Напомним, на предыдущих парламентских выборах, в 2011 году, в Чувашии проголосовало 61,58% избирателей. На выборах в Госдуму в 2007 году явка избирателей составила 70,6%, на выборах депутатов Госсовета Чувашии в 2006 году — 43,73% избирателей (в 2002 году — 38%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2011 году по итогам выборов в Госдуму шестого созыва «Единая Россия» набрала в Чувашии 43,42% голосов (на выборах в Госдуму пятого созыва в 2007 году — 62,27%), КПРФ — 20,9% (в 2007 году — 12,64%), «Справедливая Россия» — 18,79% (в 2007 году — 10,32%), ЛДПР — 10,67% (в 2007 году — 8,49%), «Яблоко» — 1,6%, «Патриоты России» — 1,32%, «Правое дело» — 0,36%.

На выборах в Госсовет Чувашии в 2011 году «Единая Россия» набрала 44,87% голосов избирателей (в 2006 году — 51,89%), КПРФ — 19,65% (19,49%), «Справедливая Россия» — 19,39%, ЛДПР — 10,77% (в 2006 году — 8,93%), «Патриоты России» — 2,11% (в 2006 году — 5,4%).