Архангельск, 19 сентября, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Предварительные итоговые данные, как распределились голоса избирателей в регионе, корреспонденту ИА REGNUM озвучили в Архангельской областной избирательной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Напомним, что выборы в Госдуму седьмого созыва проходили по двум одномандатным округам — 72 и 73.

Как сообщили в избиркоме, в 72-м округе первое место занял Дмитрий Юрков от «Единой России» — у него 34,43% голосов избирателей, на втором месте справедливоросс Ольга Епифанова — 24,24%, и на третьем месте представитель КПРФ Александр Новиков — 14,13% голосов. Также в 72-м одномандатном округе голоса по партиям распределились следующим образом: за «Единую Россию» проголосовало 43,66% избирателей, ЛДПР — 19,49% и КПРФ — 13,42%.

В 73-м округе в Архангельской области на первом месте единоросс Андрей Палкин — у него 43,25% голосов, далее следует Ирина Чиркова, которая представляет «Справедливую Россию» — 22,84%, замыкает тройку лидеров Игорь Арсентьев из ЛДПР с 11,87% голосов. Также в округе на выборах в Госдуму 45,22% избирателей проголосовали за партию «Единая Россия», ЛДПР набрала 19,95% и КПРФ — 12,21% голосов от общего числа избирателей.

«Если говорить об округах, то в 72-м она составила 34,83%, в 73-м — 37,19%. Итоговая общая явка избирателей на участки для голосования в Архангельской области — 36,59», — пояснили в избирательной комиссии.

Напомним, что, как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошлых думских выборах в области, которые прошли в декабре 2011 года, явка составила 49,96% голосов. А в 2015 году, когда проходили выборы главы региона, только 20,99% жителей пришли на избирательные участки.