Москва, 19 сентября, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Банк России с 19 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО «Финансово-промышленный банк» («Финпромбанк» г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, «Финпромбанк» несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами.

В кредитной организации назначена временная администрация.

По величине активов «Финпромбанк» занимал 94 место в банковской системе РФ.

Как сообщало, сегодня, 19 сентября, Центробанк лишил лицензии два банка — московский «РосинтерБанк» и ульяновский БАНК «РКБ». С начала 2016 года отозваны лицензии у 66 российских банков.

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