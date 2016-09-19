Ярославль, 19 сентября, 2016, 09:17 — ИА Регнум. «Единая Россия» в Ярославской области значительно улучшила свой результат по сравнению с 2011 годом, когда партия показала худший результат по стране, набрав 29,04%. Партийный результат — 14-й с конца, причем он лучше, чем в таких соседних регионах, как Костромская область и Москва.

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«Предварительные результаты голосования показали, что выборы в Ярославской области прошли честно, открыто и легитимно. Возможно, это самые честные выборы за несколько последних избирательных циклов. Все партии и кандидаты имели доступ в СМИ, к наружной рекламе. При этом победили сильнейшие. «Единая Россия» сняла «проклятие последнего места», поднявшись на 14 позиций вверх в сравнении с другими регионами. Люди в Ярославской области доверяют партии президента, при этом спектр политических пристрастий довольно широк, что подтверждает приверженность ярославцев к традициям демократии», — сказал корреспонденту ИА REGNUM ио заместителя губернатора Ярославской области по внутренней политике Юрий Бойко.

Заместитель председателя Ярославской областной думы, единоросс Павел Исаев полагает, что хороший для области результат «Единой России» — результат работы власти на местах.

«Очень хороший результат у «Единой России» в стране и Ярославской области. В 2011 году ЕР у нас получила 29% и одного депутата. Сегодня ЕР получила 38% и трёх депутатов (по предварительным данным, депутатами станут Валентина Терешкова, Илья Осипов и Александр Грибов — ИА REGNUM ). Мы стали чуть ближе к средним показателям по стране! Это свидетельство доверия к курсу президента, голоса за стабильное развитие страны, за сильную Россию и консолидацию всех здравых сил внутри региона. Отдельно нужно отметить большой рост доверия к власти и партии «Единая Россия» в городах области: Ярославль с 26% в 2011 году вырос до 36% в 2016-м. Рыбинск с 24% в 2011 году вырос до 39% сегодня. Динамика очень серьёзная и во многом обязана проведённой в этих городах ротации власти и приходу новых инициативных руководителей, чью работу избиратели оценили по достоинству», — считает Павел Исаев.